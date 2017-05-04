不滿店員態度 婦人丟籃子被起訴

41歲顏姓婦人，去年6月到一家便利商店購物，不滿賴姓店員以「丟錢」方式找錢，認為其態度不佳，當眾把裝東西的籃子往賴姓店員身上丟過去，又拿起櫃臺物品砸他，丟錢沒事，丟東西被依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴書指出，顏婦於去年6月21日晚上，到外埔區一家便利商店購物，看到賴姓店員以丟錢方式找零錢，認為他態度不佳，竟當眾拿起購物籃子往對方身上丟擲，又抓起櫃檯上商品丟他。賴姓店員憤而提告。

檢方認為賴姓店員以丟擲方式找錢，雖不當，但為個人行為舉止的欠考慮，並未直接施暴，一般旁人會認為店員沒禮貌，不至於損害顏婦人格。

反倒是顏婦朝人丟擲物品，是施予暴力行為，會造成賴姓店員精神上、心理上的難堪，含有輕蔑對方人格及地位，足以毀損他人名譽，依公然侮辱罪嫌起訴。

(中時)