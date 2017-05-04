竹市簡易都更首例 助60年老屋重生

新竹市核定竹苗區首件「簡易型都市更新案」，讓60多年屋齡的破舊三合院，轉型為新大樓。（徐養齡攝）

圖為都更後的新大樓模擬圖。（徐養齡翻攝）

新竹市老屋耐震度普遍不足，市府日前核定竹苗區首件「簡易型都市更新案」，讓60多年屋齡的破舊三合院，轉型為可容納38戶的新大樓，並設無障礙升降設施、開闢公有道路，是「老宅變身、舊城再生」的絕佳範例。

市府表示，在地30年以上建築物約5萬戶，若以2％評估，約有1000戶耐震強度不足，且缺乏無障礙設施，市府為此推動「簡易型都市更新」、「老宅變身．舊城再生」及「新竹市都市更新手冊」方案，提出因地制宜、因人而異的輔導機制。

(中時)