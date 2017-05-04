夫婦齊心奪特等 三峽碧螺春鮮上市

106年三峽區優良碧螺春綠茶評鑑情況。（新北市農業局提供）

「戴記茶行」創辦人戴鴻澄先生，為家族製茶第3代，與太太林佑嬅在地經營自家茶品牌30餘年，今年擊敗各家好手奪得春季碧螺春比賽特等獎。（新北市農業局提供）

新北市三峽所產的碧螺春綠茶頗具盛名，每年春季3至5月間盛產，而今年度的碧螺春春茶評鑑冠軍也出爐，由在地經營30餘年的「戴記茶行」奪得。碧螺春茶湯碧綠清澈、爽口回甘，手工摘採製成，因此「質精量寡」，喜愛綠茶的民眾要把握機會，否則錯過得等到冬天。

三峽早期便是北部著名綠茶產區，因氣候涼爽、土質良好，非常適合茶樹生長。日治時期所產龍井綠茶紅遍一時，曾並列為台灣10大名茶之一，當時製茶多外銷出口，以英、美及香港等地為主，後來隨著產業發展及消費對象轉變，改栽培在地特有茶樹-青心柑仔，配合季節，於春、冬季生產碧螺春綠茶，茶香清醇自然、爽口回甘，受到消費者歡迎。

「戴記茶行」創辦人戴鴻澄先生，為家族製茶第3代，與太太林佑嬅在地經營自家茶品牌30餘年，今年擊敗各家好手奪得春季碧螺春比賽特等獎。

林佑嬅笑說，先生平時話多風趣，但一進製茶廠就好像變了個人似的，嚴僅得很。每批茶、每個環節，老闆都堅持「親自監督」，每天最多也只能生產2、30斤的茶葉。

「要比賽當然就要想辦法得獎阿！」戴鴻澄則表示，他最喜歡在會場試喝那些得名跟淘汰的茶，知道差異後做為日後修正參考。每到比賽前夕，戴鴻澄便經常召開「家族會議」，全家人把各批茶葉都喝過一輪，再挑選出品質最好的茶葉參賽。

三峽區農會總幹事張永巨表示，三峽碧螺春選用在地特有樹種「青心柑仔」製成，葉型細長，外觀呈螺旋狀，並帶白色毫毛，以此命名，有別於外來茶，本地產製的碧螺春具淡淡的綠豆清香，非常獨特。今年春季碧螺春評鑑總共150點參加，品質優良，僅有8點被淘汰，改良場的評審們都給予農友極高的肯定。

農業局表示，為提升在地茶品質與安全，新北市積極輔導各茶區辦理比賽，並加強賽會抽驗把關，本次賽會進行藥檢，結果全數合格，購買時只要認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的保證，目前正值產季，請民眾把握機會，品嘗在地生產碧螺春的清爽好滋味。訂購資訊可洽三峽區農會(02)2663-1214或向各茶農選購。

(中時)