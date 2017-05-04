不想丟掉的課本 南隘國小美感向下扎根

美感細胞團隊日前贈送《美感教科書》給五年級學生。（徐養齡攝）

由交大畢業生及設計師組成的美感細胞團隊，日前前進新竹市，贈送《美感教科書》給五年級學生，教育處長謝傳崇代表市府表達感謝，盼讓美學觀念向下扎根。

「課本看起來好舒服喔！」南隘國小學生江欣恩一拿到書，彷彿如獲至寶，興奮地立刻打開研究。她說，常因為要練習寫字、筆順，對國語常提不起興趣，有了「舒服」的課本，更願意主動拿起筆練習、閱讀國語。

學生江得鈺好奇地將書舉起，滿臉疑惑說「課本怎麼破了一個洞？」仔細研究，發現書裡的望遠鏡有一個洞，看進去真的可以看到滿天的星空。

「課本好好玩，封面還有遊戲喔！」導師陳巧菱表示，封面的「摺口」設計，可以幫助學生紀錄上次的進度，貼心的設計巧思，更能減少時間的浪費，「連我都愛不釋手呢！」

美感細胞團隊透過多元風格設計、建立互動媒介及功能性的提升，翻轉傳統教科書美學，去年環島發書，造成熱烈迴響，全台共1900多位學生受惠，今年獲贈書本學生已逾3000位。

團隊成員張柏韋、林宗諺日前將國語課本贈送南隘國小，希望讓孩子有「全新的感受」，更能幫助孩子們的學習。市長林智堅說，孩子能在生活中累積美的素養，是市府推動「新校園運動」的精神，盼透過美學向下扎根，打造校園成為孩子的「知識遊樂地」。

(中時)