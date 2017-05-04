竹市空污搶救演練 5千萬毒災車首亮相

環保署斥資5000多萬元打造3台毒災仿真訓練模組車，4日首次在新竹市亮相。（徐養齡翻攝）

環保署化學局耗時22個月，斥資5000多萬元打造3台毒災仿真訓練模組車，4日首次在新竹市亮相，展示仿真情境設計，讓訓練或受測者有真實臨場感，提升竹科園區遇災害時的搶救能力。

3部災仿真訓練模組車包含「低危害性常壓儲運應變聯防能力提升模組」、「高危害性高壓儲運應變聯防能力提升模組」，具有仿真情境設計，提升真實臨場感。

另「中央層級機動先遣應變車」則配備空拍機，可回傳災害現場全景，平時可運用於人員訓練等預防整備工作，事故應變時協助災情研析與應變資材。

(中時)