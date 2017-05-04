幼兒街頭義賣園遊券 為植物人動發聲
創世基金會為籌募更多服務經費，將於20日在後龍國中舉行「舞動生命 為愛發聲」公益園遊會，後龍鎮森杰幼兒園小朋友們響應公益園遊會，精心打扮成啦啦隊員上街推廣園遊券，邀請民眾為愛發聲、為植物人朋友加油打氣。
森杰幼兒園陳園長說，創世照護弱勢不容易，帶著孩子自發性上街推廣園遊券，希望能讓孩子獲得手心向下的喜悅，並在心中種下愛的種子，同時幫助辛苦的植物人家庭。
創世苗栗院陳綠蓉院長表示，基金會公益園遊會舉辦多年，除了單純園遊會，今年首度結合熱音歌唱大賽，為園遊會注入年輕活力，20日活動當天將邀請愛心善士及團體設置60個園遊攤位，現場吃喝玩樂樣樣都有，來賓只要打卡並於粉絲團按讚，就可獲贈精美小禮一份。
創世苗栗院目前安養45名植物人，到植物人宅服務約70個家庭，每月所需服務經費約200萬，需要各界參與設攤、提供物資、認養攤位或認購園遊券，愛心專線037-275848。
(中時)
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