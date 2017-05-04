四技二專統測竹市考區 元培、光復分區登場

元培醫事科技大學承辦今年度四技二專統測新竹市考區試務，將於本月6、7日舉行，今年竹市考區共計3313人應考，考場分別設在元培醫事科技大學及光復中學2個分區，各分區將於6日上午8時公告「試場平面圖」及「試場分配表」。

元培醫事科技大學分區尋求更便利的交通，經市府交通處協助，元培出資補貼公車載送考生，將由新竹客運公司增班，除正常班次外，在兩天考試前後，配合考試時間增開4個直達班次由新竹火車站與元培醫大校門口對開。其中新竹客運起站於出火車站左側的新竹客運總站。

(中時)