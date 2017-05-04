Yahoo投資數千萬 海外首座數位攝影棚在台開棚
Yahoo投資數千萬元，今宣布全新Yahoo TV Studio開棚啟用，歷經10個月的籌備，全台最頂規的網路直播攝影棚首度亮相，這也是Yahoo美國以外首座數位攝影棚，凸顯台灣在全球影音直播市場的重要性與優勢。
Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮表示，Yahoo TV去年7月開台，已吸引2億次觀看次數，台灣加碼投資影音設備，期望將每日直播從原有的2小時提高為5小時，過程中發現13-24歲的收視族群成長最快。
Yahoo數位攝影棚在台灣南港辦公室啟用，面積超過百坪，導入頂級規格設備，包括無人攝影機、2間中控室等，未來規劃要有更多由Yahoo奇摩自製的優質節目；Yahoo影音投資也讓人才需求倍增，Yahoo奇摩董事總經理王興透露，已與國內3所大學傳播學系洽談產學合作。
為打造直播延續網路即時的精神，因事件而爆紅或遭攻擊的網友可以透過網路、手機鏡頭直接Show in進直播發言。
(中時)
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