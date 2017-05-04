基隆狼師車震案 教育處：已無任教

基隆市議員秦鉦針對狼師性侵案提出質詢。（張穎齊攝）

基隆市議員秦鉦針對狼師性侵案向市府提出質詢。（張穎齊攝）

基隆市教育處長陳素芬針對狼師性侵案做出回應。（張穎齊攝）

基隆市37歲黃姓補教狼師，去年帶15歲女學生到大武崙砲台車震，2個月誘姦30次，依與未成年性交罪起訴，該補習班即日起暫停營業。市議員也在今天議會上要求市府加強督導補教業者，教育處回應，黃師已不在補習班任教，會啟動聯合稽查機制，將補習班列為優先稽查對象。

市議員秦鉦在議會提出質詢，針對補教狼師性侵女學生一案，要求教育處檢討，除對受害者的進行後續心理建設及輔導教育外，並加強對補習班的控管及督導，讓學生在安全的環境裡學習成長。

教育處長陳素芬對此表示，黃師已不在補習班任教，會建議中央盡快修正《補習及進修教育法》，將補習班納入不適任教師通報系統，同時要求補習班業者及所有教師員工，必須使用真實姓名來任教。

陳素芬說，除加強學校性平教育宣導，並會啟動聯合稽查機制，將補習班列為優先稽查對，要求基隆市所有補習班加強管理師生間的行為規範。

今天早上教育處已致電關切黃師任教的補習班，業者回應黃師已不在此任教。經查了解，該補習班已暫停營業，業者暫時沒有開業打算。

黃姓狼師去年11月，將女學生帶到基隆大武崙砲台車震，不但要求她穿著學校制服，還要求她叫「爸爸」，車震過程中被巡邏警員盤查時發現，才揭發這起狼師性侵案。基隆地檢署昨依刑法第227條「對未成年性交罪」將黃師起訴。

(中時)