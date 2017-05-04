新北推刺網漁具退場 已減量53％

礁區覆網。（圖/新北市漁業處提供）

新北市政府今年度加強宣導刺網漁業轉型政策，減少刺網漁具造成生態環境的影響，在積極與漁民溝通協調下，已有567艘，約53％的漁船筏願意放棄刺網轉型。

漁業及漁港事業管理處表示，因刺網漁具取得成本較低且方便操作，為沿近海漁民普遍使用，然在漁撈作業時，部分網具可能受強流拉扯斷裂而流失於海中，隨後受海流、潮汐等作用漂流至礁岩區並覆蓋於礁岩上。

此外如底刺網作業位置靠近海底，網具容易被礁岩卡住形成礁區覆網，導致礁岩棲地功能降低，並持續造成生物罹網纏繞而死亡，嚴重影響海洋生態與環境。

近期為鼓勵刺網漁業漁民轉型，積極向各區漁會及漁民宣導放棄刺網作業模式，由政府補貼轉作其他漁業部分經費措施，並輔導各區漁會協助漁民提出申請。迄至4月底願意放棄刺網轉型如釣具類等低破壞性漁業種類之漁船筏數量計有567艘，其轉型比例高達53％，目前有意願轉型之漁民陸續增加中，相較於鄰近縣市，新北市刺網漁業規模將大幅縮減。

農業局長李玟表示，漁民朋友們申請輔導刺網漁業轉型補助專營船隻每艘20萬元，兼營船隻每艘15萬元。針對未轉型的刺網漁船筏後續將推動網具標示相關措施，讓使用刺網漁具者負起使用責任，以嚇阻違規行為，可望逐步減少刺網對沿岸海域的影響。

(中時)