曾徒手劈榴槤！ 香港「武神」放話2分鐘解決徐曉冬
近來因「20秒KO」太極拳師魏雷的MMA格鬥家徐曉冬，持續引發話題熱議，出口狂妄的他得罪許多武術家，令每個人都恨不得與其較量一番。對此，有「TVB武神」之稱的李嘉，日前接受港媒訪問時，痛批徐曉冬的拳腳很業餘，若是兩人決鬥，李有信心勝出，更放話可2分鐘解決。
從6歲即開始習武的李嘉，曾經做過私人保鑣及香港輔助警察，後來投入演藝之路，是香港無限電視台的知名演員，許多武打戲都親身上陣，讓觀眾印象深刻。近幾年李嘉更創立東方體育會，致力於推廣武術。
針對徐曉冬不斷地詆毀中國傳統武術，李嘉接受網路媒體《香港01》受訪時表示，徐曉冬到處下戰帖不過是商業炒作，他的拳腳充其量只是業餘，認為真正的決鬥並非如此；李更開出3年之期、6項規則的比武條件，稱若對方認可的話即可來比劃一番。
談到2人真有機會進行決鬥的話，李嘉說自己絕對有信心勝出，更放話可2分鐘解決徐曉冬；強調自己平常練那麼多，隨時都處在備戰狀態，還說會按住徐的頭，把他當榴槤、椰子打！
事實上，李嘉會這麼形容，是因為他真的拍攝過徒手劈榴槤、椰子的影片，引起熱烈討論。只能說這場武林紛爭話題還會持續延燒下去。
(中時電子報)
文章來源：《香港01》
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