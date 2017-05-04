：B-21預算刪減 新轟炸機研發受阻

B-21的初步概念圖，外表與B-2非常近似。(圖/美國空軍)

美國空軍計畫中的新式轟機B-21「突襲者式」(Raider)，在2017財政年度綜合法案中受到打擊，美國國會把研發計劃預算刪減了2000萬美元。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍在去年啟動B-21新式匿蹤轟炸機的研發專案，並且以太平洋戰期間，杜立德轟炸日本的行動為名，稱為「突襲者式」，還請來當年參與行動的飛行員，活動相當盛大。但是美國國會對於這項研發案的預算仍然砍了不少，原訂的的13.58億美元研費用，被砍掉2000萬美元。

美國國會可能認為B-21這項計畫，在任務目的設計上顯得不夠明確，這個方案以前叫做「遠程打擊轟炸機」，但是它與現役的B-2精神式匿蹤轟炸機有什麼別別，這一點諾斯羅普．格魯曼公司沒有明確的解說過，這也是外界蠻想知道的。

諾斯羅普．格魯曼公司在2015年擊敗了波音與洛克希德馬丁的團隊，獲選為B-21的主要設計與製造商。然而，美國空軍並沒有披露標案的總額，可能認為一但公布，這些信息會使其他國家瞭解B-21轟炸機的可能規模。外界猜測， B-21的單價也許是5.5億美元。

雖然預算被砍了2千萬美元，但是B-21也有好消息，美國空軍副參謀長史蒂芬．威爾森（Stephen Wilson）說，「突襲者式」的設計方案已經通過了初步審查，可以進入縮尺寸模型製作階段。

(中時電子報)