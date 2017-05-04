宜蘭綠博14日閉幕 入園人數上看40萬人次

今年綠博園區因鄰近冬山火車站，占地利之便，遊客人數可望突破去年。（李忠一攝）

為期44天的2017宜蘭綠色博覽會，將在5月14日閉幕，今天（4日）主辦單位統計，目前綠博入園人次有37萬人次，閉幕時可望突破去年的39萬人次，上看40萬人次。

不過，宜蘭縣議員陳福山在議會批評，綠博活動、設計等都統籌外包，但園區什麼都沒有，讓百姓對縣府有怨氣，活動場地從武荖坑改到冬山鄉，但振興舊街也沒成功。

宜蘭縣政府農業處副處長李新泰表示，綠博過去長年在武荖坑舉辦，累積不少經驗與具有深度的事物，首次移師到冬山鄉舉辦，明年將會改善，例如活動統包部分，明年會改成分區發包；冬山鄉公所也很積極在輔導在地居民，但整備期時間不夠，會與公所討論，未來設計美食地圖等作法，讓遊客走進老街。

往年綠博是51天，今年44天，目前綠博有37萬人次，人數最多出現在4月2日，當天有將近5萬人次蒞臨綠博園區，主辦單位強調，計算人次不包含冬山火車站通勤民眾，而是走進展區、生態綠舟園區才算數，在假日且天氣好，都能破萬，預估閉幕時，今年綠博入園人次上看40萬人。

(中時)