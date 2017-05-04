女性下腹痛恐是卵巢腫瘤！

常見的卵巢腫瘤症狀有下腹不適、下腹痛、摸到腫塊、腸胃不適、經期混亂等,呼籲女性要定期做婦科檢查。(圖/達志影像/Shutterstock)

民眾如果下腹疼痛不止，都會當作是盲腸炎處理，然而女性下腹疼痛要注意小心，日前就有一名15歲女學生，因為下腹疼痛就醫，經過抽血檢驗、電腦斷層掃描 及婦科超音波檢查後，發現卵巢疑似有惡性腫瘤！

卵巢腫瘤是女性常見疾病，其依功能又分為多種，如濾泡囊腫、黃體囊腫、巧克力囊腫及畸胎瘤等等，依據優活健康網報導，衛生福利部桃園醫院急診童姿鈞護理師表示，卵巢腫瘤好發於青春期或更年期，一般功能性的腫瘤會在經過1~2個的月經周期後消失，因此如果發現卵巢有腫瘤，建議在月經周期後再做一次超音波檢查。

童姿鈞護理師指出，常見的卵巢腫瘤症狀有下腹不適、下腹痛、摸到腫塊、腸胃不適、經期混亂等，由於不是特異性的症狀，因此常常被忽略，尤其是尚未有性經驗的女性，會因為害怕就醫或是以為是小腹而延誤病況。

對於目前卵巢腫瘤的治療方式，童姿鈞護理師表示會依據腫瘤大小、良性惡性以及患者年齡、生育情況而不同，像是藥物治療、化學或放射線療法、腹腔鏡手術或剖腹探查等方法都是可以治療卵巢腫瘤。即使是平均存活率4成的卵巢癌，只要是在第1期發現並積極治療，5年的存活率達90%，且初期卵巢癌及低惡性的卵巢癌是可以保留子宮及正常的卵巢，對此，童姿鈞護理師呼籲女性在青春期前、停經後或是生育年紀而有服用避孕藥，要定期每年至婦科檢查。

(中時電子報)