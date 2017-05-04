田徑》九級大地震！ 半數世界紀錄將被取消
歐洲田徑總會日前正式提出「改革性計畫」，全面廢止2005年以前創下並且保持至今的世界紀錄，而且還獲得國際田總主席塞巴斯蒂安的認同，田總預定在8月召開理事會討論，一旦通過將引發九級大地震，半數世界紀錄就此被取消。
目前國際田總公布的世界紀錄有138個，其中在2005年創下的有69個，剛好占了半數，其中在室內塞場創下的男子紀錄就有22個。
歐洲田總之所以會提出取消2005年以前創下的世界紀錄提案，最大原因在於當時禁藥檢測技術不夠完善，2005年以後開始有尿液檢測，禁藥的使用率急速下滑，建議各洲紀錄也能比照辦理。
對於歐洲田總的提案，新生代選手沒有太多異議，尤其是指標性人物「牙買加閃電」波特，直到2008年才開始竄紅，他創下的世界紀錄都沒有「染藥」成分。但在2003年倫敦馬拉松跑出2小時15分25秒世界紀錄的英國女將妮基芙公開聲明，「這是對我的尊嚴與名譽嚴重打擊。」男子室內60公尺跨欄紀錄保持人、英國名將傑克生更是以「可笑、不公平、難以置信」作為評論。
(中時電子報)
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