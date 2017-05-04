NBA》哈登神技騙犯規 馬刺帕總飆髒話
火箭對戰馬刺的第2戰，哈登投17中3手感冰冷，無力幫火箭扭轉頹勢，不過他吸引犯規的本領依舊犀利。第3節末段，火箭小幅落後6分，哈登在三分線外兩大步出手，跳投的同時靠在馬刺米爾斯身上，成功買到罰3球的犯規。
米爾斯防守哈登時特地保持距離並高舉雙手，當時投籃時限還有18秒，哈登完全不需要匆忙投籃，但他照樣出手；雖然在那個距離很難命中，不過他的目標是買犯規，而且也真的成功了。哈登的「神技」先是讓一旁的馬刺教頭帕波維奇有些茫然，他抬頭看完大螢幕重播後，忍不住破口飆罵「草他馬的」(What the f**k)，他後方的女球迷也大罵「這簡直是狗屎」。
哈登本季例行賽場均罰10.9球、罰進9.2球都是生涯新高，即使是銅牆鐵壁的馬刺主場也不能阻止他買犯。可惜最後哈登3罰2中，沒能完成這記「三分打」。
(中時電子報)
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