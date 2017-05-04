機車醫生！田徑冠軍林子軒樂當女黑手

青年高中汽車科有4名女學生，外表纖瘦的她們樂當女黑手。（林欣儀攝）

青年高中汽車科學生林子軒（左二）是跳遠好手，外表清秀的她卻樂當女黑手。（林欣儀攝）

立志要當重機車的醫生！青年高中汽車科學生林子軒是跳遠高手，還曾奪下台中市運動會田徑錦標賽亞軍，卻立志要當個「女黑手」，不但埋頭修理汽車、機車，連近幾年超夯的重機車都喜歡研究，她說，希望幫機車找出真正的問題所在。

瘦瘦高高的林子軒外型清秀，讓人無法與「黑手」兩字聯想在一起，但她當場示範，憑藉一己之力拆下車子的避震器、替換輪胎，她說，男生會的自己也會做，學習不分男女，只要會運用巧勁，粗重的工作也能依規定完成，除了汽車、機車，連重機車維修也不放過。

青年高中汽車科主任卞延龍表示，很多人都會覺得修車的人是黑手，但他們「手黑、心不黑」，是汽機車的醫生，而且難度更高，因為人生病了會說那裡不舒服，汽機車出問題了卻不會說話，都要靠他們找出真正的毛病所在。

除了學修汽車、機車，青年高中還在特色課程中融入大型重機車維修，即將畢業的陳芊貝認為，雖然有朋友覺得女生當黑手很奇怪，但手黑了洗乾淨就好，在學校學到的技術可是以後就業的保證。

(中時)