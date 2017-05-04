為了救肺 老菸槍戒菸後日行萬步

台中榮總胸腔內科醫師詹明澄指出，58歲吳姓病患肺部X光看得出腫脹厲害，是相當嚴重的慢性肺阻塞病人。（馮惠宜攝）

雖然肺部功能只剩1/3，吳姓病患（左二）經歷一次插管急救後，努力配合醫護人員復健，如今已不再臥床，生活品質大大提升。（馮惠宜攝）

台中市一名58歲的吳姓水泥工20歲起每天一根菸，4年前因為走幾步路就會喘，就醫發現肺部因為菸害腫大，肺功能只剩1/3，才斷然戒菸，去年2月因空氣污染加上溫差大，病況惡化到必須插管臥床，鬼門關走一回來，他痛定思定努力配合醫護進行肺功能復健，現在天天一萬步，並定期服藥，希望能HOLD住肺功能。

吳姓水泥工4日現身說法，呼籲年輕人「香菸碰不得」；他說，4年前發現肺部功能已惡化，原以為戒了菸就好，未乖乖服藥和進行肺部復健，去年2月間突然覺得吸不到空氣，騎車到急診後就因呼吸衰竭插管並住院半年，出院後，他積極接受呼吸、運動治療，終於脫離呼吸器。

台中榮總胸腔內科醫師詹明澄指出，台灣胸腔暨重症醫學會以電訪抽樣調查發現COPD在台灣的盛行率為6.1％，臨床症狀以咳嗽、多痰以及喘來表現，患者有九成有抽菸史，值得注意的是，患者在肺功能損傷狀況，經常會因呼吸道感染、空污或溫差大引發急性發作，造成呼吸衰竭，面臨死亡威脅。

因應疾病的複雜度，台中榮總整合胸腔內科、復健科、心臟科、外科、營養室共同提供患者治療、復健計畫，讓患者在藥物治療外，還應積極接受肺功能復健以保持運動耐受力，降低急性發作的傷害。吳先生原本肺功能惡化到必須等待肺植移，如今靠著努力復健，擺脫呼吸器，也不必再臥床，讓肺功能不再繼續惡化，詹明澄希望他的故事，可以鼓勵更多病友積極復健。

(中時)