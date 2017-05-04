賴清德：整個台灣都為林奕含難過傷心
才女作家林奕含上週自殺身亡，引發社會廣泛關注，大家都難過不捨，甚至憤怒不已，台南市長賴清德4日下午也於臉書PO文，表達內心沉痛，他說，在黑暗時刻，總是能看到人性光輝，這幾天，整個台灣幾乎都為了林奕含而難過傷心，這樣的疼心，是台灣人最善良的天性。
賴清德說，林奕含是台南的女兒，對台南來說，更是沉痛，在知道這件消息後，社會局第一時間與家屬聯繫，希望提供必要協助與關懷；警察局也成立專案小組，希望釐清還原相關狀況。
賴清德臉書全文如下：
才女作家林奕含上週自殺身亡，引發社會廣泛關注，大家都難過不捨，甚至憤怒不已。
林奕含是台南的女兒，對台南來說，更是沉痛。在知道這件消息後，社會局第一時間與家屬聯繫，希望提供必要的協助與關懷；警察局也成立專案小組，由刑大主導追查，婦幼隊、科偵隊等專業警力從旁協助，希望能釐清還原相關狀況。
此外，教育局也主動為學生的安全嚴格把關，加強平日補習班的稽查，對於教師身分進行核對，並呼籲業者善盡性平案通報責任，如此才能有效杜絕狼師。教育局已建議中央將不適任教師資訊管理平台之通報對象，納入補教業者教師，並透過修法，讓補教老師採取實名制，建立杜絕狼師的相關機制。
在黑暗的時刻，總是能看到人性的光輝，這幾天，整個台灣幾乎都為了林奕含而難過傷心，這樣的疼心，是台灣人最善良的天性。深切期盼大家可以共同努力，讓台灣社會不再有下一個房思琪。
(中時)
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