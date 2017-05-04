3點1刻玫瑰茶驗出DTT 原料供應商獲判無罪

（17：11更新）3點1刻直火烏龍玫瑰茶，2年前被驗出含有滴滴涕(DTT)農藥殘留，檢調追原料源頭，查出維美公司進口一批未檢驗玫瑰花瓣，危害消費者健康安全，訊後依詐欺取財、食安法起訴負責人何若薰、黃寶惠夫婦；但法官認為，這批進口玫瑰花瓣均註記不得食用，且非食用香料混入食用製成茶飲，也不是何、黃主導，夫婦倆都因罪證不足被判無罪。

判決書指出，維美公司(原名何容公司)3年前從印度以每公斤60元代價分別購進3000、2500公斤玫瑰花瓣，其後陸續販售給其他公司、商號，其中詠昇堂貿易商行把購來玫瑰花瓣轉賣給石城實業股份有限公司，製成「3點1刻直火烏龍玫瑰茶」，被嘉義市衛生局檢驗o,p'-滴滴涕含量0.03ppm、p,p'滴滴涕含量0.08ppm，違反法規標準不得檢出的規定。

由詠昇堂貿易商行退回給維美公司玫瑰花瓣原料，則同時驗出o,p'和p,p'-滴滴涕含量分別高達0.135ppm、0.302ppm；檢方104年5月、6月兩次持搜索票前往維美公司及旗下子公司聖吉洋行執行搜索，並依法起訴。

何、黃喊冤說，銷售單據都會加註「花類香草植物作香料，不得食用」字樣，採購商號要拿去作何使用，並不是我們可以控制，如果買家要將這些玫瑰花瓣作為食品使用，應該自己拿去檢驗，但我們絕對沒將玫瑰花瓣當作食品販售。

法官審理後，採信何、黃說詞，被驗出含有滴滴涕的玫瑰花瓣，都是買家退回，維美未拆封的玫瑰花瓣經抽驗，根本未驗出滴滴涕，檢方所提證據都難以證明相關驗出滴滴涕玫瑰花瓣是由維美公司所賣出。

此外，也無法證明何、黃有對相關買家施用詐術詐騙他人採購，再加上玫瑰花瓣含DTT，係屬違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5 款規定之行為，檢方又未能舉證證明其符合「致危害人體健康」或「情節重大足以危害人體健康之虞」，夫婦倆犯行無法證明，因此判決無罪。

(中時)