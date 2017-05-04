羋月傳給靈感　黃堡煌牡丹花畫作市府展出

黃堡煌繪製的牡丹花搭配複合式媒材，創作新穎特別。（葉臻攝）

黃堡煌利用掐絲金邊的手法，展現牡丹花的富貴和立體。（葉臻攝）

黃堡煌和妻子鄭琪蕙結縭37年，兩人都熱愛繪畫藝術。（葉臻攝）

黃堡煌和妻子鄭琪蕙都是藝術愛好者，兩人共同開設集雅美術社。（葉臻攝）

黃堡煌利用掐絲金邊的手法，帶出牡丹花獨有的富貴和花卉的生動感。（葉臻攝）

桃園市美術協會常務理事黃堡煌，本月1日起在桃園市政府地下一樓開設「花王神采」主題畫展，展出1年來的牡丹花創作，有別於牡丹花國畫，加入了當代藝術流行的複合式材料，並用掐絲金邊的手法凸顯牡丹的富貴和活潑，展期至本月31日為止。

畫齡40多年的黃堡煌，一退伍就和妻子鄭琪蕙在復興路上開設集雅美術社，熱愛畫畫的他創作超過百幅，這次因應母親節，展出15幅牡丹花系列作品，每幅得耗時超過4小時。

黃堡煌笑說，這些牡丹花的創作靈感，是來自大陸劇「羋月傳」中的「緙絲繡羅衫」，劇中羋月利用金絲縫出花朵的生動，讓他有了用掐絲金邊描出牡丹花瓣的想法，也讓牡丹花更顯富貴、立體。

復興美工科班出身的黃堡煌說，具象畫不是最難的，而是要運用細節和特別的構圖，展現畫家的創意和畫的靈性，例如顏料的疊色和花瓣、枝葉的細節、斜角型的大膽構圖和複合式媒材的使用，才是展現一個畫家創意的極致，他近期也在進行抽象畫創作，希望能在藝術的領域不斷超越自己。

(中時)