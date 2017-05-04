二婚娶初戀 劉翔泛淚「不後悔走過的路」
大陸跨欄好手劉翔2014年閃婚女星葛天，但婚姻只維持一年又閃離，震驚大眾，去年劉翔吃回頭草交往初戀女友吳莎，並在實境秀中自曝求婚，9月再宣布已婚，兩段感情都十分轟轟烈烈，近日，劉翔接受魯豫專訪，談及私生活，他多次眼眶泛紅，並表示：「從來沒後悔走過的路。」
劉翔最近上《魯豫有約大咖一日行》，談到與初戀女友吳莎重遇、結婚，劉翔形容「是最好的邂逅」，兩人公開交往至今多有波折，劉翔都相當自責，但他不後悔走過、經歷過的一切，魯豫問他是否肯定這個人能和自己白頭偕老，劉翔點頭表示肯定。
談及2004年雅典奧運一戰成名，劉翔反省當時走紅的太快，其實需要一個會撥冷水的人在旁給建言，他認想過當時奪冠後就風光退役，但「我放得了自己，別人放不了我」，之後的北京奧運，劉翔因傷退賽，也因這個決定，他享盡人情冷暖，直言被大眾驟變態度感到受傷、困惑。
(中時電子報)
關鍵字：劉翔
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