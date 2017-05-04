結束大聯盟初體驗 胡智為發文未來願披國家戰袍

胡智為今在臉書發文，表示未來願披國家隊戰袍。(中央社資料照)

胡智為今在臉書發文。(圖/截自胡智為個人臉書粉絲團)

旅美投手胡智為昨下放小聯盟，結束大聯盟初體驗，今在個人臉書粉絲團發文感謝台灣棒球給予的一切，也表示，如果狀態允許，未來國際賽一定會披上國家隊戰袍為優先考量。

胡智為個人臉書粉絲團發文全文：智為感謝台灣棒球環境給予的一切，教練的栽培、政府協會單位的支持，都是智為能站上大聯盟的助力。未來只要所屬球團同意，個人狀態也允許，穿上國家隊戰袍為國爭光，絕對是智為優先的考量。請繼續為智為加油！

(中時電子報)