​旅展限定飛虎召集令 眾多好康都在台灣虎航

2017台北國際觀光覽會飛虎召集令。圖：業者提供

每年夏季必逛的旅展之一「2017台北國際觀光博覽會」將於明(5)日至5月8日於台北世貿一館盛大登場。今年台北國際觀光博覽會台灣虎航與多家航空公司、旅行社、各國觀光局及飯店業者，集結了超過1,200個攤位一同參與，祭出琳瑯滿目的優惠旅遊商品，預計將吸引數十萬的民眾和業者進場搶便宜。

名列本土第一大平價航空台灣虎航，自2014年開航後，在國內、外各重要旅展盛會也不缺席，每回推出的優惠機票價格及旅展獨家限定商品，總是讓現場的民眾驚呼：「太划算了！」今(2017)年，台灣虎航將於展場中推出優惠的機票並與多家旅行社合作自由行，有計劃出遊的旅客，不妨及早規劃年中假期，趁機會入手經濟實惠的旅遊票券方案。

台灣虎航表示，凡於旅展期間至現場(攤位編號A511)找工作人員成交機票者，除有機會再享10%的票價優惠外，還可獨得旅展現場限定的抽獎券及成交禮，台灣虎航共準備了14張由桃園出發的指定航點來回機票要送給旅展現場成交的民眾們。

此外，凡於旅展現場購買2017年6月1日至2017年6月30日間桃園出發至大阪關西來回機票2張者(機票搭乘人需為2歲以上之孩童或成人，始適用此方案)，即有機會獲得FP HOTELS難波南(FP HOTELS South-Namba)雙人房1間免費住宿1晚，限量供應100間雙人房，數量有限，採先訂先贏制，送完為止。若是有計劃於6月間造訪關西地區的虎迷們，不妨把握此項優惠，免費入住這間位於大阪精華地段的新型飯店，也歡迎虎迷們在成交機票前，可先諮詢欲入住日期是否仍有免費房可提供，以免向隅。

台灣虎航今年的攤位佈置，也以澳門的娛樂場作為主題，強化台灣虎航現有桃園、台中及高雄三點齊飛至澳門，每週提供42個往返航班的服務，凡是到攤位現場參與「骰出好虎運」的民眾，皆可試試自己的好手氣，凡是骰到指定點數，就可獲得驚喜航點的免費機票1張，每日限時開放四場供現場民眾即時參與(週六及週日則各有五場)，每人僅限參與一次。

還有多項優惠僅限旅展現場提供，台灣虎航提醒要前往現場搶便宜的民眾，請攜帶具六個月以上效期之護照資料及信用卡到現場，才可完成訂票作業。台灣虎航提醒，由於眾多優惠儺限台北國際觀光博覽會現場獨賣，建議有興趣的民眾可先至活動網頁瀏覽優惠訊息。

(工商)