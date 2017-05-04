媽媽的終極關懷！平安快樂是所願
大學生的媽媽最想對子女說什麼？適逢母親節前夕，亞洲大學通識教育課特別規畫相關課程，並要求學生向母親做調查，結果顯示，多數媽媽認為「子女平安、健康、快樂」最重要，亞大心理系教授兼副校長柯慧貞分析，由此顯示現代媽媽的心靈富有，並展現在對子女的關心上。
亞大資傳系教授兼總務長朱界陽表示，在他任課的「新聞與生活」課程中，要求2個班級、共120名學生請問媽媽這輩子要送給子女的一句話，結果發現，排名前三的分別為「平安、健康、快樂」、「為自己負責，好好做人」及「好好念書，畢業後賺錢給我花」，其中一、二名分別占47％、25％。
朱界陽說，由這個結果可以發現，過去多數父母期望兒女成龍成鳳、做大官賺大錢的心態已趨於淡薄，「很多現代媽媽不再以養兒防老為盼，只望不要啃老」！也藉此活動期許學生自我管理、自我負責，不要傷媽媽的心，就是最好的母親節禮物。
柯慧貞表示，最近台灣社會陸續發生年輕才女作家自殺、大學女生在喜馬拉雅山遇難等不幸事件，都影響著媽媽們的終極價值，因擁有子女所給的心靈富有，比名利財富踏實、幸福，也因此，多數母親會選擇「平安、健康、快樂」作為終極關懷的話語。
(中時)
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