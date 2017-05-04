遭網友噓爆的伊凡卡新書 到底在談什麼？

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)最近出新書，為職場女性發聲。(圖/美聯社)

伊凡卡新書介紹影片

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)日前出了新書《職場女性》(Women Who Work,暫譯)，在網路書店開賣後立刻遭到批評說她的「鍍金世界」根本與現實世界脫節，還被網友噓爆說，只顧抱怨沒有時間去按摩，根本不食人間煙火。但是她在新書裡面引用的數據，卻值得深入探討，因為女性勞動力在社會上的數量已經很龐大，但是美國社會卻仍把她們視為「異類」，殊不知目前美國有近4成家庭靠女人賺錢維生，而且這些數據還只是反映出有小孩家庭的現狀，沒有把頂客族家庭也一併納入，顯示美國女性已經成為近半家庭的經濟支柱了。

伊凡卡新書寫道，美國女性勞動力佔全部勞動人口的47%，有將近7成的媽媽可以自力更生，或是為家庭做出經濟貢獻，同時，將近4成的美國家庭主要來收入來源是女性，但是，我們還是會稱這群女人為「職業婦女」，好像她們在職場或社會上仍是「異類」一樣，可是我們卻不會特別指明說，有工作的男人是「職業奶爸」。

根據美國事實查證網站《Politifact》報導，伊凡卡在新書《職場女性》中引用的調查數據，是2013 年皮尤研究中心(Pew Research Center)的報告，主要調查對象鎖定在擁有未成年子女的家庭。1960年代，美國只有1成女性負責家庭生計。但是這項報告，在2011年調查發現，成為家庭經濟支柱的女性已經高達4成，也就是說，美國已經有將近1370萬名負責養家餬口的媽媽。

皮尤研究中心的數據寫得比伊凡卡新書裡的資料清楚一些，有特別說明調查對象是指擁有未成年小孩的家庭，而伊凡卡就是引用這筆資料，因為書中她一再提到該筆數據。

伊凡卡在新書中提到，成為母親是她快樂的來源之一，但殘酷的現實是，母職也是造成男女薪資不平等的原因。她的新書大談「職業婦女」處境，希望能夠盡一己之力為職場女性發聲。

(中時電子報)