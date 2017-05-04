民進黨派觀選團赴韓 針對選舉取經
因應近日東北亞情勢緊張，與韓國總統補選投票5月9日舉行，民進黨將組成觀選團赴韓，國際部主任羅致政今表示，這次觀選團長為民進黨選舉對策委員會召集人陳明文，不僅實地考察韓國選情及整體政經局勢，還可針對韓國選舉取經。
民進黨這次赴韓國的觀選團成員除了陳明文，還包括黨發言人為楊家俍共19位，將於6日前往韓國，進行五天四夜的拜會及觀選行程。
陳明文指出，補選結果對台灣國防安全而言相當重要，東北亞安全與台灣安全密不可分，尤其韓國幾次動盪與台灣命運相連。觀選團的主要目標為，透過觀察選舉與實地走訪，了解韓國政局變化，並與國會政黨智庫交流，並深化台韓關係。
羅致政說，觀選團預計參訪各候選人競選總部，也將參與共同民主黨及國民之黨造勢活動，觀摩韓國大選造勢及各種組織動員情形。為促進政黨與國會外交，觀選團也將參訪韓國國會，與韓國政黨人士、專家交流，瞭解未來韓國國內政策及外交國防政策走向，以因應東北亞未來可能發生變動，與拓展台韓雙方關係。
觀選團預計拜訪韓國政治學會、未來政治中心、民主研究院等智庫，與參觀韓國投開票所、選前之夜與開票之夜。參訪團收集資料，將提供立法部門與黨部分析，作為未來規劃相關政策使用。
(中時)
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