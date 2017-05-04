台鐵炸彈客求輕判 「可以活著走出監獄」

犯下台鐵炸彈案的男子林英昌，日前被判處30年徒刑，他不服提上訴，高院今(4)日開庭，律師說林男沒有殺人意圖，求法官輕判讓他可以活著走出監獄。圖為日前到台北地檢署偵訊畫面。(圖/蕭博文)

去年台鐵區間車發生爆炸案，男子林英昌在車廂引爆爆裂物，造成24名乘客輕重傷，台北地院將他判處有期徒刑滿貫刑30年，他不服提上訴，高院今(4)日開庭，律師說林男因「著魔」才會犯案，但他沒有殺人意圖，求法官輕判讓他可以活著走出監獄。

56歲的林英昌今日被押赴法庭，他全身仍有多處明顯的燒傷疤痕，他語帶沙啞跳針式地向法官求情，稱當時頭腦不清楚，因為想自殺才會引爆爆裂物，他非常後悔，希望法官再給他機會，北院判他30年實在太重了，所以他才會提起上訴。

林英昌因患扁桃腺癌，脖子打入鋼釘無法轉動， 因此領有身障手冊，他因為求職不順，經濟壓力沉重，與家人不睦而 離家出走，以車為家；林男認為社會虧欠他，欲藉自戕行為，向社會抗議，並引起注意。

去年4月初，林男在苗栗大湖買500元的排炮，取出火藥，花200元 將撿到的鋼管，請獅潭鄉鐵工廠裁切及鑽孔，到桃園永安漁港組裝炸 彈。7月5日，林在南投加油站買汽油，裝在寶特瓶內，再以膠帶密封 鋼管製成殺傷力強大的炸彈。

7月7日上午，林以背包藏放炸彈，自南投霧社搭車至埔里，轉車至 台中火車站，搭台鐵區間車北上，當晚9點40分，他在板橋火車站改 搭開往基隆的區間車，列車將駛入松山火車站前，林在第6節車廂中 間，以右手及身體抱住爆裂物，用左手拉開引信引爆。

北院審理後認為，林在法院審理期間否認犯罪，也沒有向到庭的被害人致歉，賠償任何損失，犯後態度不佳，他的犯罪動機惡劣、手段 殘忍，依製造爆裂物罪判刑10年6月、併科罰金30萬，殺人未遂罪判 刑20年，合併執行有期徒刑最高刑度30年。

林不服提上訴，高院今日首度開庭，他辯稱沒有製造炸彈，他當時只是拿鞭炮填充物，在火車廁所一時情緒失控，也沒注意到車廂內有沒有小孩或人多不多，就直接引爆，他真的很後悔；檢方則駁斥，林男犯行重大，造成被害人一輩子的傷害，不宜輕判。

(中時)