內建400款遊戲 盜版任天堂復刻迷你紅白機
電玩界吹起復古風，日商任天堂前年（105年）推出一款迷你復刻版紅白機（Nintendo Classic Mini Family Computer）內建有30款遊戲，保二刑大偵二隊查獲陳嫌從大陸引進的仿冒機，內建卻有400種遊戲軟體，在網上販賣，連同仿冒掌上型遊戲機、仿冒卡拉OK麥克風等，從去年9月至今已獲利約40萬元，而侵權市值更超過新台幣3億元。
保二刑大偵二隊隊長林志明指出，任天堂推出的迷你版復刻紅白機，內建30款遊戲，原價5980元日幣，折合台幣約1682元，但陳嫌向大陸進貨的仿冒品，內建遊戲400種，每台進貨成本僅台幣750元，再以890元在露天拍賣販售。
保二刑大偵二隊指出，接獲線報指陳嫌在網上販賣大量仿冒日商遊戲機，待時機成熟後，當場於陳嫌的透天厝房間內查扣仿冒迷你復刻版紅白機808台（內建400款遊戲）、仿冒掌上型遊
戲機183台（內建400款遊戲）及仿冒任天堂遊戲包裝盒106個，侵權市值更超過新台幣3億元。
日商任天堂委任律師徐宏昇指出，仿冒品外觀與真品雖然相式，但真品是以HDMI向電視輸出高畫質訊號、控制器則是內建從機身後側延伸出來，仿品則是以AV端子輸出，畫質較差，控制
器則由機身前端外接，不盡然相同，且仿品上並無「任天堂株式會社」等字樣，因此仿冒品遊戲主機是否構成侵權，還有待認定，但內建的400種遊戲絕對已違反《著作權法》，最重可處3
年以下徒刑、或併科50萬元以下罰金。如遊戲開場片頭出現任天堂商標，則違反《商標法》，處1年以下徒刑，或併科5萬元以下罰金。
(中時)
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