中職28年季中選秀 7／3號登場

蘇智傑去年被獅隊第一指名選中，成為去年季中選秀狀元。(資料照 周鎮宇攝)

中華職棒2017季中選秀將於7月3日登場，新人選拔測試會也將在6月19日舉辦，聯盟今（4）日公布相關資訊並開放報名，歡迎有志投身職棒的選手報名參加。

去年選秀會共有73人參選，包含測試會獲得推薦的25名選手在內，是史上第二多；最終也有36人獲選，其中包含7名高中應屆畢業生。今年選秀會將於7月3日登場，預期也會有不少選手報名參加，為中職各隊增添新戰力。

本次選秀會將依2016年全季排名及季後賽參賽球隊逆順序進行指名（Lamigo桃猿→統一獅→中信兄弟→富邦），各球團均完成指名後，再以相同方式進行下一輪指名。

季中選秀即日起至6月26日止開放報名，凡具有WBC世界棒球經典賽、世界棒球12強賽、世界大學運動會、WBSC U-21世界盃棒球賽、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、BFA亞洲棒球錦標賽、亞洲運動會、BFA亞洲青棒錦標賽等國手資歷的選手都可報名。

另外在2016年社會甲組棒球冬季巡迴賽、2017年成棒甲組春季聯賽個人獎項前二名，以及2016年亞洲冬季棒球聯盟打擊率、全壘打、防禦率排行榜前三名得主也都可報名參加。高中應屆畢業生則可透過聯盟、聯盟所屬球團及高中木棒組教練推薦參加。

沒有以上資歷的選手也可報名參加測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（88年7月3日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，即可在6月5日前報名參加6月19日上午9時起在新北市新莊棒球場舉辦的測試會，將以實戰方式進行測試。

(中時電子報)