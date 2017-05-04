台中婦人遭家犬咬斷食指 送醫救治

（17：13更新）中市黃姓婦人4日下午3時在北屯區住處遭自家飼養的愛犬咬傷，造成右手食指斷骨與大拇指及中指嚴重撕裂傷，經救護人員包紮止血後送醫救治。

台中市消防局今天下午3時手指斷肢，派遣四平分隊救護車前往搶救。救護人員到場發現，婦人右手的食指斷骨、大拇指及中指嚴重撕裂傷，傷勢不輕，救護人員立即包紮止血，送中國醫藥大學附設醫院救治。

據了解，受傷的黃姓婦人年約50歲，去年收留1隻黑色柴犬米克斯混種犬流浪狗，已收容飼養了1年多，黃婦中午餵食後，因要為愛犬購買嘴套，在丈量嘴部尺寸時，竟不慎遭咬傷。

黃婦緊急打電話給110報案中心求助，經轉消防局派員到場緊急救護送醫，所幸，無生命危險。

(中時)