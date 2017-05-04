決定了! 這週就到沼平公園賞紫藤花瀑

阿里山沼平公園紫藤花瀑盛開中。(圖截自阿里山國家森林遊樂區臉書)

浪漫的紫化成瀑布，在花架上傾洩而下，每到春天時節，盛開的紫藤花讓人意亂情迷，紫藤的盛開期約在毎年的3~4月，不少地方的花期已漸漸結束，不過在阿里山上的沼平公園，紫藤花正是盛開期。

一朵朵的紫色花集結成串，浪漫的從空中垂墜，走在紫藤花架下，感受春天的優雅，阿里山上有不少地方適合賞紫藤花，不過日前連日的降雨，已讓慈雲寺的紫藤花瓣被打落不少，但沼平公園的紫藤受雨影響不大，正進入盛開期，非常適合到此地欣賞紫色浪漫。

優雅的紫藤花，賞花期限將至。(圖截自阿里山國家森林遊樂區 臉書)

另外，阿里山上的香林國小，庭菖蒲也正盛開中，遍地的庭菖蒲花海也同樣春意滿滿，花況預估到六月左右。

(中時電子報)