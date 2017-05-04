前瞻審查卡關，藍綠立委各自打發時間

藍綠立委在經濟委員會不敢離開，祇好聊天、滑手機打發時間。（姚志平攝）

國民黨團為黨籍立委準備咖啡提神。（姚志平攝）

民進黨立委邱議瑩將現打精力湯送到現場分送給同事。（姚志平攝）

前瞻條例在立法院卡關，藍綠立委在經濟委員會不敢離開，只好聊天、滑手機打發時間，國民黨團為黨籍立委準備咖啡提神，民進黨立委邱議瑩則將現打精力湯送到現場分送給同事。

(中時)