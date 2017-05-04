大甲高中科展 連續2年3冠王
大甲高中科展連續2年三冠王，學生利用廢棄蝦殼製作染敏電池、研究鬼豔鍬形蟲生殖策略、更有高一組自製竹蜻蜓與發射器探討升空原理，在22校111件作品中脫穎而出，3件優異作品將代表台中市參加7月全國賽，全校師生與有榮焉。
校長蕭建華表示，科展共計11組，分別由台中一中、台中女中及大甲高中3校囊括冠軍，大甲高中有8件參展，3件分別獲「工程學科(一)」、「工程學科(二)」及「動物與醫學學科」第1名，亮麗成果給予學生莫大的鼓舞。
卓冠甫、蔡名皓、洪惠紋為高一組別，以木製竹蜻蜓與發射器，結合物理學探討升空原理，他們表示，製作發射器須非常精細，稍有誤差即影響實驗數值，歷經反覆修正與實驗，讓他們在科展中嶄露頭角；指導老師卓慶良指出，目前世界紀錄最高為30幾公尺，未來將繼續鑽研盼迎頭趕上。
蔡佳霖國中時期對科學研究充滿興趣，已連續2年進軍科展，他在吃蝦子時靈機一動，何不好好利廢棄蝦殼，於是取得幾丁質內的幾丁聚醣薄膜，製作染敏電池，用於代替昂貴的ITO玻璃；高國翔、陳亮瑜及張皓博，則是研究鬼豔鍬形蟲的生殖策略，長時間關在實驗室觀察生物活體及錄影畫面，甚至挑燈夜戰，充分發揮科學研究精神。
(中時)
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