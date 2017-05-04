新北刑警兄弟齊力 8毒蟲全逮歸案
新北市警海山分局偵查隊有對刑警兄弟鄭奕賢、鄭健愷，2人雖分屬不同小隊，但都以善於查緝毒品著稱。本月2日，哥哥鄭奕賢所屬小隊接獲線報，指稱桃園市龜山區某民宅內聚集多人吸毒，由於在場吸毒人數眾多，鄭奕賢遂向其他小隊請求支援，弟弟鄭健愷立刻自告奮勇，一同前往查緝。
偵查隊幹員到場，從紗窗外就看見屋內桌上吸食器隨意擺放，立即開門喝令屋內所有人不許動，當場起獲海洛因4公克、安非他命108公克、安非他命吸食器及電子磅秤等證物，逮捕在場林姓男子等6男2女。
8名嫌犯坦承持有、吸食毒品，否認販賣。偵訊後，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
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(中時)
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