逾期滯留90分鐘 澳洲男子遭美海關上銬逮捕

一名澳洲籍男子瑞德，因超過簽證限制期限90分鐘而遭美國海關逮捕。（圖/gofundme網站）

一名26歲的澳洲籍男子，日前因塞車和過關等待，造成他簽證逾期，多滯留美國境內約90分鐘，仍未通過進入加拿大，遭到紐約海關逮捕上銬，並押送水牛城（Buffalo）的聯邦拘留中心。讓他的美籍女友海瑟（Heather Kansco）焦急萬分，立即上網替男友籌措未來官司資金，目前已獲得200多名網友贊助，獲得9,600美元（約28.8萬台幣）的支持。

據澳洲雪梨早報（Sydney Morning Herald）報導，一名持有美國5年期多次簽證的澳洲男子瑞德（Baxter Reid），日前因未遵守每6個月出境規定，超過截止日期90分鐘後仍未辦理出境，遭到紐約州海關逮捕，並在其美籍女友海瑟面前被上銬，立即移送聯邦拘留中心拘留。海瑟向媒體表示，他們因為車輛問題，讓時間遭到耽擱，而在過境時又因為加國海關因素，才造成瑞德未能如期出境。心急如焚的她，隨即透過「gofundme」網站對外募資，短短4天就獲得200多名網友贊助，籌得約9,600美元（約28.8萬台幣）的資金，未來將用於瑞德的官司和律師費用。

短短4天，瑞德就獲得200名網友贊助9,600美元。（圖/gofundme網站）

然而在簽證與海關執法上一向嚴格的美國，國務院（US State Department）官網上的公告，清楚地寫道：「任何人逾期滯留美國境內，都是對美國法律的侵犯和不尊重。執法人員和海關擁有逮捕和取消其簽證的權力。一旦遭查獲，不僅簽證會被取消，還將遭到一年及以上不等的禁入懲罰。」美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）亦告訴媒體，其實瑞德完全可以事前避免，按照規定，他可以在期限到期前向移民中心提出延長申請，就不會出現這種窘境了。

目前人在水牛城拘留中心的瑞德，已接獲法院開庭通知，他將在10號出庭應訊。對此逾期滯留事件，澳洲外交部表示，駐美國當地領事館確有向一名遭拘禁的公民提供協助，但因保護個人隱私考量，在事件落幕將不會透露其姓名。打從川普（Donald Trump）上台後，加國海關每月查獲欲闖關的非法移民日漸增加，也迫使加拿大加強對邊境的巡察和審核。

(中時電子報)