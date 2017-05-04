屎還沒吃 宋祖德再扯周星馳藏10歲私生子

周星馳。(本報系資料照，羅永銘攝)

宋祖德再扯周星馳2007年得子。(取自宋祖德微博)

大陸影視評論家宋祖德日前驚爆鋒菲已協議分手，遭謝霆鋒狠狠打臉，讓宋祖德不甘反嗆謝霆鋒拿出未分手證據，自己絕對在今年5月24日也就是張栢芝生日直播吃屎。然而宋祖德尚未兌現承諾前，今（4日）再度於微博驚爆周星馳（星爺）在2007年喜得貴子，不過大部分網友就不怎麼買單，吐槽宋祖德「懶得罵你」。

宋祖德語不驚人死不休，今日把矛頭指向了星爺周星馳，驚爆他有10歲私生子，連孩子的媽都一併公開，「自從2007年周星馳喜得貴子後，財運越來越好，他兒子，屬豬，很旺他的財。孩子媽媽十分低調，長得比黃聖依、張雨綺漂亮，定居在深圳，是足浴店及美容培訓機構的老闆娘，湖南妹子，皮膚雪白，生完孩子後身材依然迷人。」

不過歷經宋祖德瞎扯鋒菲分手後，大部分網友認為他公信力全失，這次聽聞他驚爆星爺有私生子，紛紛吐槽「周星馳兒子叫宋祖德」、「兒子是你吧」、「為了炒作出名，真的是毫無底線」。

(中時電子報)