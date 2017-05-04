製毒也兩岸交流！ 台製毒廠延請對岸師傅偷渡研製毒品

36歲的林豐權與吳旻政兩人自學製毒，在中市霧峰偏遠山區工寮設製毒廠，還到中國大陸延請李姓製毒師偷渡來台，一起研究製造Ｋ他命毒品，刑事局中打循線查緝搜索逮捕林男及同夥吳男、林姓製毒師，起獲毒品成品及半成品、製毒工具一批，依法送辦。

警方調查，36歲林豐權及26歲的吳旻政兩人自網路學習製造Ｋ他命毒品，林豐權到中國大陸透過友人介紹，認識有製毒經驗的師傅林曉文，竟花了新台幣50萬元，在1個月前讓李曉文從福建省搭鐵殼船偷渡來台，一起研製毒品。

警方跟監循線追查5個月，發現林男在霧峰偏僻山區的一處鐵皮工寮內製毒，3日動員40名警力到場拘提搜索，起出Ｋ他命成品2.3公斤、液態的半成品380公升及製毒工具一批，現金10萬餘元。

警方調查，查獲的Ｋ他命成品及半成品依純度來估算，約市價500多萬元，3人依法送辦。

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(中時)