製毒也兩岸交流！ 台製毒廠延請對岸師傅偷渡研製毒品
36歲的林豐權與吳旻政兩人自學製毒，在中市霧峰偏遠山區工寮設製毒廠，還到中國大陸延請李姓製毒師偷渡來台，一起研究製造Ｋ他命毒品，刑事局中打循線查緝搜索逮捕林男及同夥吳男、林姓製毒師，起獲毒品成品及半成品、製毒工具一批，依法送辦。
警方調查，36歲林豐權及26歲的吳旻政兩人自網路學習製造Ｋ他命毒品，林豐權到中國大陸透過友人介紹，認識有製毒經驗的師傅林曉文，竟花了新台幣50萬元，在1個月前讓李曉文從福建省搭鐵殼船偷渡來台，一起研製毒品。
警方跟監循線追查5個月，發現林男在霧峰偏僻山區的一處鐵皮工寮內製毒，3日動員40名警力到場拘提搜索，起出Ｋ他命成品2.3公斤、液態的半成品380公升及製毒工具一批，現金10萬餘元。
警方調查，查獲的Ｋ他命成品及半成品依純度來估算，約市價500多萬元，3人依法送辦。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。