英菲立普親王退休 今秋解除王室任務
英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）4月歡度91歲生日，而另一半菲立普親王（Prince Philip）6月也將滿96歲。由於菲立普親王近年身體微恙，白金漢宮周四深夜緊急召開宮務會議，要全國各地的王室高級工作人員與幕僚速返倫敦，引發社群媒體瘋狂揣測，認為菲立普可能已辭世。
不過，綜合外電報導，菲立普親王健康並沒大問題，只是從今年秋天開始，他將卸下王室公開任務，而女王仍將堅守崗位，繼續執行原有的王室任務。
雖然白金漢宮尚未發佈正式聲明，但不願具名的王室消息人士告訴路透與BBC，說菲立普親王與女王健康無虞。由於深夜召開緊急會議十分不尋常，加上女王夫婦年事已高，《太陽報》（The Sun）與法國媒體一度發出菲立普親王已經過世的快訊。不過，《太陽報》稍後已撤下相關訊息。
白金漢宮並未對媒體的傳聞置評，但消息人士說，這類王室全體員工會議偶爾會舉行，但並未透露會議的內容。
(中時電子報)
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