介入有線電視利益 劉邦誠獄中遭警借訊法辦
日前在中和與警方對開50多槍，最後繳械投降的天道盟太陽會總顧問劉邦誠，被北市警方查出涉及有線電視爭奪利益，指使小弟針對特定業者，剪斷對方的光纖、破壞業者鋪設的光纖接續盒，甚至前往對方公司鬧事、破壞，至少涉及32起破壞案件，中正二警方昨借提在押的劉嫌，警訊後依組織犯罪、恐嚇等罪將他法辦。
中正二分局偵查隊長吳添發指出，去年10月起，劉嫌疑與特定業者勾結，找來孫姓等幫眾，告知小弟針對「全區」、「北都」等有線業者，剪斷他們的光纖電纜，1條酬勞2000元、破壞1個光纖接續盒，可收1萬元，參與前往公司砸店，每人車馬費3000元，劉、孫眾嫌此後就多次破壞對手的設備。
警方經連月追查，昨天發動搜索，除借訊劉嫌外，另逮捕孫和同夥10人，查扣2把BB槍、5把刀械，以及手機、電纜等相關證物，警訊後將眾人移送法辦。
(中時)
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