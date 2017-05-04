戴奧辛蛋能否找到汙染源 農委會怪立委「問錯問題」

戴奧辛毒雞蛋汙染源頭已經排除飼料、飼料添加物，以及空氣、水、土壤，那到底為何？農委會表示還在查，目前改鎖定雞隻飼料內添加物的內臟檢體，但立委蔣萬安質詢農委會副主委陳吉仲：「會不會最後結果還是找不到原因？」陳吉仲僅說「有可能」，並怪立委問錯問題，「能不能找到原因和食品安全沒直接關係，一個不對的問題，問全世界任何一國都答不出來。」但已請台中霧峰毒藥所再針對雞吃的內臟檢體做檢驗，結果最快明天出爐。

戴奧辛毒蛋至今找不到汙染源頭，立法院今天加開委員會，邀集行政院食安辦、農委會、食藥署、環保署官員再度列席做專案報告。

環保署日前已排除空氣、水以及土壤為汙染源，農委會也確認飼料以及飼料添加物中戴奧辛都沒有超標，但到底汙染源為何，包含國民黨立委蔣萬安、李彥秀都關心。

陳吉仲表示，除了環境介質，飼料、飼料添加物也都已經排除，目前要再針對添加物中的內臟作檢驗，已經由台中霧峰毒藥所調查，報告出來後，最快明天會和彰化縣政府一併公布，而公布結果只有兩種，沒有的話就再找。

蔣萬安詢問，會不會最後還是找不到來源？陳吉仲回答：「有可能找的到」，蔣萬安不滿，痛批農委會原因至今找不出來，最後難道要說羅生門一場，讓國人一直吃到毒蛋嗎？

李彥秀也表示，戴奧辛不是來自外太空，如果還是找不出源頭，農委會責無旁貸，現在說可能找不到，難道只能怪是國人笨，自己去買雞蛋來吃嗎？要求應由行政院長林全來主導調查。

陳吉仲表示，能不能找到原因和食品安全沒有直接相關，農委會已經追蹤到最原始毒雞蛋來源廠，現在市場沒有戴奧辛基蛋，對民眾已經有交代，立委是問錯問題，「這個問題拿去問全世界各國的人也回答不出」。他說，造成汙染的原因太多了，不是只有雞蛋，必須用非常科學的角度，包含雞蛋的序列，戴奧辛的圖譜比對，且了解什麼樣的工廠會產出這樣的戴奧辛。

(中時)