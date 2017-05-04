以畫作表現「無常」 大同高中畢業美展很吸睛

大同高中美術班學生，以「無常」為題舉辦畢業美展。(林和生攝)

大同高中美術班學生，以「無常」為題舉辦畢業美展。(林和生攝)

屏東大同高中美術班舉辦畢業成果展，即日起在屏東大學六愛樓藝文空間開展，以「無常」為題，表達高中3年來對於無常美術之路所呈現的作品。

美術班學生指出，「無常」意味著「世上唯一不變的，就是改變」，所以「需要不斷創新」，並且「人生無常，世事難料」，畢業展覽中的「無常」，代表變化、無法控制，同時也帶給我們不一樣的想像，這使得我們成長、蛻變。

在這個展覽主題下，學生們以自身經驗、自我解讀不同的無常概念，透過多元藝術形式表達。共展出作品65件，作品涵蓋平面與立體類別；有傳統的素描、水彩、油畫、版畫及平面設計等，也有東西結合的現代化水墨，精緻細膩的紙雕作品，以及跳脫了紙張限制的複合媒材，甚至是流行次文化的噴漆塗鴉等。

每一幅作品都是美術班學生3年來所學的精華，透過與自己的對話並和老師激盪討論，最終將極具內涵及意義的畫作一一呈現，也展現出各個學生不同的藝術風格。

(中時)