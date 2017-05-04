警破天九牌流動賭場 以接駁專車服務賭客
北投區警方今天凌晨3點多，破獲一間流動賭場，黃姓賭老闆特別以「接駁車」服務賭客，雙方相約在捷運站出口，再以轎車接送到賭場，讓警方查緝不易，警方持搜索票，並準備破門器材，衝入文林北路一處工寮，逮捕36名賭客、6名工作人員，現場扣賭資33萬多元，訊後依賭博等罪移送法辦。
警方表示，陳姓賭客等人，以輪流坐莊的方式，進行天九牌賭博，眾多賭客可以在任意一副牌加注，增加刺激性，60歲林男1萬元抽頭300元的「水錢」，作為購買飲料、香菸之用。
警方持搜索票在現場逮捕林男、負責發牌的荷官、2名載送賭客的工作人員等6名工作人員，並用大巴士將賭客帶回分局大禮堂製作筆錄，訊後移送士林地檢署偵辦。
(中時)
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