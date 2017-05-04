魚丸伯的報恩 香菇丸買一送一周一開搶
在一片小吃漲價風潮中，台中第五市場丸東商一年一度母親節感恩活動「香菇丸買一送一」即將在5月8日如期登場，不少老主顧憂心老闆會因物價齊飛停辦，不斷上門詢問，丸東老闆李西東豪氣表示，今年不但如期舉辦，而且擴大和衛生單位合作提供免費健檢，他也呼籲民眾8日請早。
民國67年即在台中第五市場開業的丸東商號，手工現製丸類新鮮多汁味美，深受婆婆媽媽喜好，而香菇丸是鎮店招牌，8年前因為台北花博招商被選做台中在地美食，當時他即在自家攤位舉辦一次「香菇丸買一送一活動」；隔年清明節母親車禍撞傷了腰椎，考量肇事者家境不佳，只要求對方禮賠了3萬元做為警惕。
當時母親即將禮賠金額捐出讓他買材料在自家攤位舉辦「香菇丸買一送一活動」，往後每年母親節當周周一，就成了丸東的愛心日，只有在這天有香菇丸買一送一的好康，迄今已邁入第8年。
李西東坦承今年原物料齊漲，加上工資調漲，買一送一根本就是賣愈多賠愈多，但因不少主顧客紛紛上門詢問，且考量母親當時用理賠金獻愛的初衷，他牙一咬，決定把這項活動繼續下去。
今年香菇丸買一送一活動，即將在5月8日上午9點開始，限量600斤，原價一斤130元特價65元每人限購2斤，預估30分鐘內就會被搶購一空；不但回饋主顧客，活動所得也將全數捐給台中市社會局愛心專戶。
(中時)
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