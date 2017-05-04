農地遭倒廢棄物 台中老翁感謝警助逮人

住在台中市大肚區的70歲廖姓老翁，因自家農地長期遭人偷倒廢棄物，造成耕種困難，深感困擾，所幸日前烏日分局龍井分駐所獲報後積極調閱監視器蒐證，並順利查獲陳姓男子涉案，讓廖翁相當感謝，特別寫了篇「敬謝狀」感謝員警。

「雄壯威武，慈愛悲憫…幸福家園，千年香精，皂喜辛苦，不成敬意，恭請笑納！」數10字的敬謝狀送到員警手上，還附上3個自製手工香皂，讓辦案員警直呼「足感心」。

警方表示，廖翁位於大肚山上的偏僻農地，因長期遭人傾倒大量廢棄物，讓廖翁很氣憤，直呼「好不容易才整理完的土地，剛準備耕種，又發現被人傾到大量土石」，只好向派出所求助。

警方勘查現場後，發現四周都是竹林且無人居住，決定調閱附近山路的監視器，逐一比對過濾後終於鎖定涉案車輛，終於發現一間工程行所屬的車子可能涉案，而陳姓業者到案後坦承，是為了節省6千元處理費，才將廢棄物載到山上傾倒。警方依違反廢棄物清理將陳男法函送偵辦。

(中時)