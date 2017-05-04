恆春林班地2株山黃梔慘遭斷根 市價高達50萬

2株樹齡約4、50年的山黃梔，於滿州老佛山區慘遭山老鼠斷根。（周綾昀翻攝）

2株樹齡約4、50年的山黃梔，於滿州老佛山區慘遭山老鼠斷根。（周綾昀翻攝）

竊賊從電鋸、手動起重機到包斷根的保鮮膜一應俱全，是經驗老道的「老山老鼠」。（周綾昀翻攝）

警詢後將6人依竊盜、違反森林法移送偵辦。（周綾昀翻攝）

慘遭斷根的山黃梔。（周綾昀翻攝）

昨日下午林務局恆春工作站通報有山老鼠在恆春林班地盜挖樹木，不過這次被挖的樹種，罕見不是七里香，而是2株市價高達50萬元的山黃梔，山老鼠與買家共6人被送辦，執法單位還發現，林區不分品種有近90株，價值近3000萬元的樹木，已被竊賊標記準備盜挖。

詹姓主嫌與2山老鼠，日前頻繁前往屏東滿州鄉老佛山區，準備盜挖客訂的2株山黃梔，為方便載運贓木，辣手毀損九芎、光臘樹等24株林木，開闢一條長約120公尺、寬約3公尺的道路，大動作引起警方與林務局注意。

昨日下午動手開挖時，保七第8大隊、恆春分局與林務局恆春站查緝小組守在山老鼠必經之處攔截，一舉逮到山老鼠與買方共6人，與2株樹齡4、50年、高約7公尺卻被斷根的山黃梔，員警發現竊賊從電鋸、手動起重機到包斷根的保鮮膜一應俱全，其中余男更有違反森林法前科，可謂是「老山老鼠」。

而該山區中，據盜挖價值的樹木也被山老鼠編上密密麻麻的號碼，前後近90朱，總價值近3000萬元，警詢後將6人依竊盜、違反森林法移送偵辦。

保七總隊第8大隊表示，過去盜挖七里香的狀況較頻繁，坦言這次山黃梔被盜很少見，不過近年樹齡大一點的樹木，多難逃被盜挖的命運，多是依「顧客需求」決定下手，也提醒擅伐國有林班地林木，將被科處6個月以上5年以下有期徒刑，併科贓額2倍以上5倍以下罰金。

(中時)