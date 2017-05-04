台中大型購物中心三井OUTLET 明年底試營運

市議員楊典忠在市議會質詢時，肯定三井OUTLET到台中港投資，讓港區早日走出「風頭水尾」的歷史陰霾！（陳世宗攝）

日本三井不動產集團斥資25億元，在台中港打造中台灣最大規模的Outlet Park，已完成地籍分割、交通影響評估、用水計畫審查及環境影響評估後；預計今年7月舉行動工儀式，明年底完工試營運並開幕。副市長張光瑤說，市府全力配合廠商投資作業，趕快作業賺錢，力促海線發展。

經濟發展局長呂曜志指出，市府透過「市港合作」機制與台中港務分公司合作，引進日本三大財團之一的三井不動產公司，於台中港投資一座國際級的購物中心，可望引進大量的觀光人潮；預估可增加就業機會約1,500人，優先招攬在地員工，年業績預估可達150億元。

市議員楊典忠說，台中縣市合併已經6年多，每位台中市長都非常用心在促進縣市融合、縮短城鄉差距！他拿出三井OUTLET環境影響說明書與環保局有條件通過的環評公告說，長期以來海線民眾引頸企盼的大型購物中心，林佳龍上任兩年多終於大功告成。

市議員李中指出，三井原本要投資50億元，目前卻減半為25億元，應該是受到陸客來台觀光急速驟減影響，不符合投資的經濟效益才減資。楊典忠認為，廠商投資都有自負盈虧規畫，市議會應肯定市府招商成功、促進海線發展的努力，希望明年底三井OUTLET試營運能夠順利。

呂曜志強調，三井OUTLET除具有海線景點觀光優勢，亦具有區位及交通優勢，購物中心距離台中市中心約22公里、台中國際機場約9公里；市府會加強周邊招商及整體規畫，搭配海線雙星梧棲漁港、高美溼地和鎮瀾宮等海線景點，讓港區成為「商務觀光特區」，打造台中港區副都心。

(中時)