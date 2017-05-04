Lucas暴風抽高！大兒子快比張柏芝高
港星張柏芝與謝霆鋒5年婚姻後，一肩扛起照顧兩個兒子Lucas、Quintus責任，儘管張柏芝復出螢光幕，仍相當重視兩個兒子的成長過程，常趁工作空檔外出，享受天倫時光，近日張柏芝則現身澳門，母子三人看起來玩得相當盡興，其中9歲的大兒子Lucas不只長大抽高，身高還快超過媽媽張柏芝了！
張柏芝常帶著兒子出國旅行，新加坡、泰國、香港街頭等地都曾有母子三人的足跡，近日張柏芝則利用五一連假帶著兒子現身澳門，母子三人笑得燦爛，看起來玩得相當盡興，吸引人注意的是，Lucas長大不少，不只身形高大，他身高還快比張柏芝高，而張柏芝總是在兄弟倆身旁，舉手投足更是散發慈母光芒。
(中時電子報)
關鍵字：張柏芝
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。