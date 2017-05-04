Lucas暴風抽高！大兒子快比張柏芝高

張柏芝一肩扛起照顧兄弟Lucas、Quintus責任。（圖／達志影像）

港星張柏芝與謝霆鋒5年婚姻後，一肩扛起照顧兩個兒子Lucas、Quintus責任，儘管張柏芝復出螢光幕，仍相當重視兩個兒子的成長過程，常趁工作空檔外出，享受天倫時光，近日張柏芝則現身澳門，母子三人看起來玩得相當盡興，其中9歲的大兒子Lucas不只長大抽高，身高還快超過媽媽張柏芝了！

張柏芝趁假期帶著兩兒子到澳門旅遊。（圖／取材自百度娛樂人物微博）

張柏芝常帶著兒子出國旅行，新加坡、泰國、香港街頭等地都曾有母子三人的足跡，近日張柏芝則利用五一連假帶著兒子現身澳門，母子三人笑得燦爛，看起來玩得相當盡興，吸引人注意的是，Lucas長大不少，不只身形高大，他身高還快比張柏芝高，而張柏芝總是在兄弟倆身旁，舉手投足更是散發慈母光芒。

(中時電子報)