鍾馗面前耍「鬼計」 彰化騙徒踢到鐵板了
「鍾馗」面前耍鬼計，踢到鐵板了！2名男子設局以裝著假鈔的大紅包贊助廟會為由，意圖詐取供奉鍾馗的震威宮給小紅包當「回扣」，所幸廟祝機警當場拆穿騙局。廟方最後將兩人放行，也緊急呼籲其他宮廟不要被騙。
彰化縣震威宮管理委員林權祥指出，2日中午，2名年約40歲的男子一前一後進到位在溪州鄉水尾村的震威宮，一邊拜著鍾馗神像，一邊佯裝打電話，口中唸唸有詞「這家寺廟很靈，讓我樂透中了1000多萬元，要捐贈2萬6000元演酬神戲」。
兩人一搭一唱，先是假裝「捐香油錢」後走向黃姓廟祝，聲稱中樂透要捐錢還願，還煞有其事地討論說要辦幾場平安戲酬神。接著兩人拿出1個包著2萬6000元厚厚的大紅包，卻要求廟祝包個小紅包讓他們討吉利，1200元或2400元都可以。
謝神哪有要「回扣」的道理？見過世面的黃姓廟，直覺有問題，虛於委蛇的同時，當場就折開對方的紅包袋，果然，裡頭裝的2萬6000元全是「玩具鈔票」。
「鬼計」被鍾馗廟祝拆穿，2名男子不知所措，不斷的求情要求放過他們，當時，廟方認為對方是非善類，旦因不想惹事生非，最後將2人拍照「留影」後放行，同時也立即透過管道提醒其他宮廟要小心。
(中時)
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