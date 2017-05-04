搶搭會員經濟 悠遊卡、OK、UUPON三方聯手給「好利」

悠遊卡與OK、UUPON三方聯手發行會員卡「好利悠遊卡」，結合OK會員優惠及UUPON紅利累點，讓消費者一次消費雙倍回饋。 (圖／悠遊卡公司提供)

悠遊卡與OK超商、UUPON三方聯手發行會員卡「好利悠遊卡」，結合OK會員優惠及UUPON紅利累點，讓消費者一次消費雙倍回饋，悠遊卡公司希望年底前發出25萬張。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，和通路聯手發行會員悠遊卡搶搭會員經濟，以增加和持卡人的互動及黏著度，這是悠遊卡公司在多卡競爭下採取差異化策略的重點業務。而藉由通路會員悠遊卡，消費者也可以得到更多的消費優惠。

另外，即日起購買「好利悠遊卡」並加入UUPON會員，就獲得好禮三選一(大杯美式咖啡、阿奇儂冰沙或OK熊巾可愛)。為了慶祝OK好利悠遊卡上線，即日起至8月2日止，持OK好利悠遊卡於OK超商累積消費滿500元，就送100點UUPON(每卡限一次)，相當於5％現金回饋，並且同時，每周五會員日還可享受指定咖啡第二杯5元，指定商品買一送一的優惠，以及UUPON點數加倍送。

悠遊卡公司表示，會員經濟是現今消費市場的潮流，為了深入經營消費者，建立消費者對品牌的忠誠度，積極和各通路共同發行會員卡是悠遊卡公司今年的重點工作。悠遊卡和OK超商長期以來一直是緊密的伙伴，發行OK「好利悠遊卡」以強化彼此的合作，為消費者提供更好、更優惠的服務。未來悠遊卡公司會持續與便利商店及各大連鎖店有更緊密的合作，整合更多資源，為消費者提供更好的服務、更多的選擇。

(工商)